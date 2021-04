Open Fiber, Ripa: cablare l’Italia entro il 2026 è un obiettivo “alla portata”, ma serve l’impegno di tutti (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – La Ceo di Open Fiber Elisabetta Ripa ha detto che l’obiettivo posto dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao di cablare l’Italia entro il 2026 è “alla portata”, ma serve “l’impegno di tutti gli attori del mercato pubblici e privati perché non possiamo continuare a essere gli unici che contribuiscono alla realizzazione della rete in fibra in Italia”. In un’intervista al Sole 24 Ore, Ripa ha sottolineato l’impegno di Open Fiber da quando è nata – “in questi 4 anni abbiamo investito oltre 4,3 miliardi di euro per raggiungere questo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – La Ceo diElisabettaha detto che l’posto dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao diilè “”, madigli attori del mercato pubblici e privati perché non possiamo continuare a essere gli unici che contribuisconorealizzazione della rete in fibra in Italia”. In un’intervista al Sole 24 Ore,ha sottolineatodida quando è nata – “in questi 4 anni abbiamo investito oltre 4,3 miliardi di euro per raggiungere questo ...

