Masters1000 Miami: Hubert Hurkacz batte in rimonta Stefanos Tsitsipas e conquista la semifinale (Di giovedì 1 aprile 2021) Hubert Hurkacz conquista la seconda semifinale del Masters1000 di Miami. Il tennista polacco si è imposto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 su Stefanos Tsitsipas. Il tennista numero 37 del mondo affronterà nel penultimo atto della manifestazione il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Sebastian Korda. Avvio di primo set tutto a favore di Tsitsipas che trova immediatamente il break (1-0). Il tennista polacco soffre molto al servizio e il numero 5 del mondo si procura tre palle per allungare ulteriormente, ma Hurkacz riesce a resistere e a riportarsi in scia (2-1). Il match scorre via veloce fino al settimo gioco quando è ancora il 24enne nativo di Breslavia a servire e a soffrire. Questa ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)la secondadeldi. Il tennista polacco si è imposto in, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 su. Il tennista numero 37 del mondo affronterà nel penultimo atto della manifestazione il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Sebastian Korda. Avvio di primo set tutto a favore diche trova immediatamente il break (1-0). Il tennista polacco soffre molto al servizio e il numero 5 del mondo si procura tre palle per allungare ulteriormente, mariesce a resistere e a riportarsi in scia (2-1). Il match scorre via veloce fino al settimo gioco quando è ancora il 24enne nativo di Breslavia a servire e a soffrire. Questa ...

