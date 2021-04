Marchetti: “L’Inter ha messo gli occhi su Maksimovic” (Di giovedì 1 aprile 2021) Marchetti: “L’Inter ha messo gli occhi su Maksimovic, per il rinnovo di Insigne si aspetterà la fine del campionato” Marchetti – Maksimovic – NAPOLI – INTER — Luca Marchetti nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha analizzato alcune ipotesi di mercato tra le quali rientra un interesse delL’Inter per Maksimovic, difensore del Napoli. Questo quanto scritto dal giornalista: SULL’Inter CHE HA NEL MIRINO Maksimovic “L’Inter non ha particolari problemi con i rinnovi di contratto (sta trattando con Lautaro Martinez per adeguamento), ma ha messo gli occhi su Maksimovic, che va a scadenza con il Napoli. Anche perché ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 1 aprile 2021): “haglisu, per il rinnovo di Insigne si aspetterà la fine del campionato”– NAPOLI – INTER — Lucanel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha analizzato alcune ipotesi di mercato tra le quali rientra un interesse delper, difensore del Napoli. Questo quanto scritto dal giornalista: SULCHE HA NEL MIRINOnon ha particolari problemi con i rinnovi di contratto (sta trattando con Lautaro Martinez per adeguamento), ma haglisu, che va a scadenza con il Napoli. Anche perché ...

