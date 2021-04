La donna che aveva iniziato il #MeToo in Francia è stata assolta (Di giovedì 1 aprile 2021) In appello, per una causa di diffamazione intentata dall’uomo che lei aveva accusato di molestie sessuali Leggi su ilpost (Di giovedì 1 aprile 2021) In appello, per una causa di diffamazione intentata dall’uomo che leiaccusato di molestie sessuali

francescocosta : Uno degli obblighi per accedere ai fondi per l’editoria è «contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’im… - AnnalisaChirico : Il sindaco di una città dove la gente muore per le buche in strada e gli animali si muovono indisturbati tra la mon… - MinisteroSalute : Oggi è la Giornata Mondiale dell’ #Endometriosi, una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono.… - Radfem_Italia : RT @Gggonebad_: Le (presunte) femministe italiane più famose: 'Abbasso gli stereotipi di genere!! Le donne non devono essere belle!! Lottia… - MeryDolcezza : RT @Blue_8Adventure: 'Posso dire che tutti quelli che sono stati i miei errori mi hanno fatto diventare la donna cazzuta che sono oggi. Col… -