Francesca Michielin: "Bisogna parlare paritario. No a 'la Gruber', sì a Gruber"

Novella Toloni Il tweet sulla parità di genere che la cantante ha pubblicato attraverso il suo account ha acceso una forte discussione sul web tra sostenitori e contrari Di questi tempi cinguettare opinioni su Twitter può scatenare accese discussioni. È quello che è successo alla cantante Francesca Michielin reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo in coppia con il rapper Fedez. Il suo tweet sulla parità di genere ha aperto un dibattito infuocato tra fautori del pensiero paritario e sostenitori di ben altre battaglie. Attraverso Twitter Francesca Michielin ha invitato i suoi follower a riflettere su quanto accaduto nell'edizione preserale del tg di Enrico Mentana in onda su La7. Il giornalista, prima di chiudere il telegiornale, ha annunciato i programmi seguenti, introducendo ...

