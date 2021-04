Fausto Pinna compagno Iva Zanicchi | il dramma durante la pandemia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ildi vita di Iva. I due hanno vissuto attimi di terrorela: è stato terribile. Ivasono ormai come marito e moglie nonostante di fatto non si siano mai sposato. Il loro amore è vero, e va avanti ormai da tantissimi anni. In

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Pinna

Il Sussidiario.net

Dal 1986 è sentimentalmente legata al produttore, con cui non ha mai deciso di sposarsi. A tal proposito la stessa artista, ospite qualche tempo fa a Verissimo, aveva dichiarato: ' Non ...... ecco di che si tratta Iva Zanicchi dove abita? Le immagini della magnifica villetta Iva Zanicchi e il suo compagno, il produttore, si sono trasferiti in una cittadina della Brianza dove ...Ma come fa ad essere sempre di ottimo umore? Il merito forse è da ricercarsi nella sua magnifica casa. Iva Zanicchi dove ...Avis Comunale Cesena, attraverso le parole del suo presidente Fausto Aguzzoni, esprime cordoglio per la morte di don Guido Rossi, deceduto nei giorni scorsi a causa del Covid. “Per tanti di noi – rico ...