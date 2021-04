Dontnod Entertainment prevede di auto-pubblicare 5 giochi tra il 2022 e il 2025

(Di giovedì 1 aprile 2021) Da quando è stata lanciata la serie Life is Strange,è emerso come uno degli sviluppatori indipendenti più interessanti sulla scena. Anche se non sembrano più essere coinvolti in questa serie, hanno vari progetti in produzione. Al momento non ne conosciamo ancora la portata, ma sembra che abbiano anche un ambizioso programma di pubblicazione per i prossimi anni. La società ha da poco svelato i propri dati finanziari e i piani futuri, affermando di avere più progetti in fase di sviluppo. Tuttavia, ciò che può sorprendere è che lo studio ha l'intenzione di5 titoli oltre a lanciare quelli in collaborazione con altri partner.spera diquesti progetti in un lasso di tempo piuttosto stretto, tra ile il. Leggi altro...

