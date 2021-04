Decreto Aprile, tutte le regole (Di giovedì 1 aprile 2021) Il governo Draghi approva il Decreto Aprile: confermata la sospensione della zona Gialla, non c’è nessun automatismo per allentare le restrizioni. Al termine del lungo Consiglio dei Ministri che si è svolto nella giornata del 31 marzo, il governo ha comunicato le regole contenute nel nuovo Decreto e che resteranno in vigore fino alla fine del mese di Aprile. Senza automatismi vari per allentare le restrizioni, come richiesto dal fronte aperturista. E non sorprende che il Decreto abbia aperto le prime crepe nel fronte della larga maggioranza che sostiene il governo Draghi. Decreto Aprile, le regole Sostanzialmente il governo conferma le misure contenute nel dpcm e nel Decreto legge di marzo e proroga le ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Il governo Draghi approva il: confermata la sospensione della zona Gialla, non c’è nessun automatismo per allentare le restrizioni. Al termine del lungo Consiglio dei Ministri che si è svolto nella giornata del 31 marzo, il governo ha comunicato lecontenute nel nuovoe che resteranno in vigore fino alla fine del mese di. Senza automatismi vari per allentare le restrizioni, come richiesto dal fronte aperturista. E non sorprende che ilabbia aperto le prime crepe nel fronte della larga maggioranza che sostiene il governo Draghi., leSostanzialmente il governo conferma le misure contenute nel dpcm e nellegge di marzo e proroga le ...

Advertising

stebellentani : E anche stavolta sono circolate le anticipazioni di tutti i punti del prossimo decreto legge (restrizioni dopo Pasq… - fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - Adnkronos : Decreto #covid, tutta Italia in #zonaarancione o #zonarossa: le regole e i divieti - Pow_Wow_Indian : RT @Mcclane272: @lucabattanta @borghi_claudio @Silvana_demari Il solo fatto che dal 7 Aprile cominceranno a minacciare ritorsioni ai medici… -