Chi l'ha visto?: la puntata su Denise Pipitone fa il record di ascolti (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda l'attesissima puntata di Chi l'ha visto? che ha riaperto le speranze su Denise Pipitone, e che ha segnato un record di ascolti per il programma di Rai3. La puntata di Chi l'ha visto? che ha riacceso le speranze su Denise Pipitone ha fatto segnare a Federica Sciarelli il record di ascolti: ben 3.520.000 spettatori hanno deciso di seguire su Rai3 la riapertura, per quanto momentanea, di un caso che tiene l'Italia con il fiato sospeso da ben 17 anni. In termini di share, ieri sera Chi l'ha visto? ha segnato il 15.2%, con una crescita netta rispetto alle passate settimane, tutte ferme ad un già ottimo 10% di share.

