Calemme | “De Laurentiis pensa a Galtier come allenatore”

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA CALAMOROSA DE LAURENTIIS HA IN TESTA SOLO IL SUO NOME, PUO' ESSERE LUI IL NUOVO ALLENATORE. ARRIV… - RaffaeleDeSa : #Napoli - Parla Calemme: 'Galtier è il profilo perfetto per il dopo #Gattuso, è il preferito di De Laurentiis'. -

Ultime Notizie dalla rete : Calemme Laurentiis

AreaNapoli.it

...delle big spagnole nei confronti del centrocampista non manca - queste le parole di Mirko, ... in caso di partecipazione alla prossima Champions League, Depotrebbe puntare ad un ......delle big spagnole nei confronti del centrocampista non manca - queste le parole di Mirko, ... in caso di partecipazione alla prossima Champions League, Depotrebbe puntare ad un ...Si fanno tanti nomi per la sostituzione di Gattuso. Secondo le notizie raccolte dal giornalista di calciomercato.it, ad oggi in pole c'è un tecnico straniero.Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione "Punto Nuovo show", condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano ...