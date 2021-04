Ansu Fati alle prese ancora col suo infortunio: “Avrò sempre l’illusione di lottare per i miei sogni” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il baby talento del Barcellona, Ansu Fati, è ancora alle prese con il suo infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Lo spagnolo è stato operato l’8 novembre e per il rientro ancora è presto. Ansu Fati ha postato ieri una foto su Instagram mentre si allenava per cercare il recupero: “Il calcio è la mia vita ea causa dei tanti ostacoli che lì, Avrò sempre l’illusione di continuare a lottare per i miei sogni. Con la mia famiglia e tutti i professionisti che mi hanno aiutato in quel momento, mi sono promesso di andare avanti e lavorare più duramente che mai per fare ciò che mi piace di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Il baby talento del Barcellona,, ècon il suoal menisco del ginocchio sinistro. Lo spagnolo è stato operato l’8 novembre e per il rientroè presto.ha postato ieri una foto su Instagram mentre sinava per cercare il recupero: “Il calcio è la mia vita ea causa dei tanti ostacoli che lì,di continuare aper i. Con la mia famiglia e tutti i professionisti che mi hanno aiutato in quel momento, mi sono promesso di andare avanti e lavorare più duramente che mai per fare ciò che mi piace di ...

Advertising

brfootball : Andres Iniesta ?? Ansu Fati - sport : ?? Ansu Fati ???? - j_league_now : RT @JLeague_ITA: ??BREAKING NEWS ?? È UFFICIALE !!!! L’Albirex Niigata ha acquistato in prestito Ansu Fati dal Barcellona. Resterà a Niigata… - OHWrukashiro : RT @JLeague_ITA: ??BREAKING NEWS ?? È UFFICIALE !!!! L’Albirex Niigata ha acquistato in prestito Ansu Fati dal Barcellona. Resterà a Niigata… - JLeague_ITA : ??BREAKING NEWS ?? È UFFICIALE !!!! L’Albirex Niigata ha acquistato in prestito Ansu Fati dal Barcellona. Resterà a… -