Andreescu-Sakkari in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Wta 1000 Miami 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Bianca Andreescu affronta Maria Sakkari nella semifinale del Wta 1000 di Miami 2021. Nella parte bassa del tabellone, ad andare a caccia della finale saranno la campionessa degli Us Open 2019 e la giustiziera di Naomi Osaka. Andreescu, dopo un lungo infortunio, sembra finalmente essere tornata ai suoi livelli. Sakkari, invece, è stata protagonista di una settimana da urlo tanto da riuscire ad interrompere la striscia di 23 vittorie consecutive di Osaka. La canadese parte leggermente favorita secondo i bookmakers, ma si preannuncia un incontro molto equilibrato. La sfida è in programma nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 aprile, come secondo match della sessione serale sul Grandstand (dopo Korda-Rublev) non prima delle 02.30. La copertura televisiva ...

