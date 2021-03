Wanda Nara si concede una tintarella: il lato B da urlo infiamma i social (Di mercoledì 31 marzo 2021) Wanda Nara si è concessa un momento di relax e ha optato per una bella tintarella nel giardino della sua lussuosa villa di Parigi. La showgirl e moglie di Mauro Icardi ha ovviamente documentato tutto sui social, postando uno scatto che la ritrae in un intimo che risalta il suo lato B da urlo.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNFSubXB4vO/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 31 marzo 2021)si è concessa un momento di relax e ha optato per una bellanel giardino della sua lussuosa villa di Parigi. La showgirl e moglie di Mauro Icardi ha ovviamente documentato tutto sui, postando uno scatto che la ritrae in un intimo che risalta il suoB da.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNFSubXB4vO/" Golssip.

Advertising

gucciskimaskk : RT @scvglia: @gucciskimaskk magari di facciata, in verità allenava l’inter solo per bombardi wanda nara - scvglia : @gucciskimaskk magari di facciata, in verità allenava l’inter solo per bombardi wanda nara - zazoomblog : Wanda Nara incanta con il suo lato B da urlo. E fa questa domanda ai fan - #Wanda #incanta #urlo. #questa #domanda - NackaSkoglund89 : RT @jnterista_12: Wanda Nara 'Inammissibile ciò che ha fatto L'inter, hanno totalmente copiato il marchio di Maurito e anche peggiorandolo,… - IMjnterista : Wanda Nara 'Inammissibile ciò che ha fatto L'inter, hanno totalmente copiato il marchio di Maurito e anche peggiora… -