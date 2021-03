Advertising

SassuoloUS : Oggi due ospiti d'eccezione al #MapeiFootballCenter: Francesco #Totti e Vincent #Candela ???? #ForzaSasol ???? - andresmm87 : RT @SassuoloUS: Oggi due ospiti d'eccezione al #MapeiFootballCenter: Francesco #Totti e Vincent #Candela ???? #ForzaSasol ???? - VoceGiallorossa : ?? @SassuoloUS, @Totti e @Tr32tadue fanno visita a De Zerbi al Mapei Football Center #ASRoma - salvione : Totti e Candela fanno visita a De Zerbi - withloveRoma : RT @SassuoloUS: Oggi due ospiti d'eccezione al #MapeiFootballCenter: Francesco #Totti e Vincent #Candela ???? #ForzaSasol ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Candela

Francescoe Vincentoggi sono stati ospiti del centro sportivo del Sassuolo e hanno assistito all'allenamento dei neroverdi. L'ex fuoriclasse della Roma e l'esterno francese si sono intrattenuti a ...Roberto De Zerbi ha suscitato molto interesse in tutti gli appassionati di calcio con il suo Sassuolo:gli fano visita - ...TOTTI SASSUOLO – Giornata di lavoro per Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso insieme a Vincent Candela è stato ospite del Sassuolo e di De Zerbi. Come comunicato dal club sui suoi profili social ...Roberto De Zerbi ha suscitato molto interesse in tutti gli appassionati di calcio con il suo Sassuolo: Totti e Candela gli fano visita - FOTO ...