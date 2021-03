Advertising

motosprint : #WorldSBK test Barcellona, #Haslam: “Bello essere competitivi dappertutto” - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Test #SBK Barcellona: @jonathanrea il più veloce nel Day-1, cinque costruttori diversi in top-5 #SkyMotori #WorldSBK… - SkySportMotoGP : ?? Test #SBK Barcellona: @jonathanrea il più veloce nel Day-1, cinque costruttori diversi in top-5 #SkyMotori… - Gazzetta_it : Test #Sbk: #Rea il più veloce a #Montmelò davanti a Leon Haslam e Gerloff - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Test Sbk: Rea il più veloce a Montmelò davanti a Leon Haslam e Gerloff) è stato pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Sbk

Assente alil suo compagno di squadra Loris Cresson , così come Lucas Mahias con la Kawasaki del team Puccetti e Eugene Laverty: la sua BMW del team RC Squadra Corse è nel box, ma non è ...Conclusa la prima giornata diSuperbike sul circuito catalano di Montmelò. Un appuntamento importante e un'occasione unica prima dell'inizio del Mondiale2021 per vedere in azione tutti i piloti e i team della Superbike, ...Conclusa la prima giornata di test Superbike sul circuito catalano di Montmelò. Un appuntamento importante e un’occasione unica prima dell'inizio del Mondiale Sbk 2021 per vedere in azione tutti i pil ...SBK: "Ho preso una botta al torace in allenamento, ma ho voluto aspettare oggi per vedere quali sarebbero state le mie sensazioni in moto. La Honda è migliorata nell'elettronica" ...