Sinner-Bublik | Masters1000 Miami | c’è un precedente fresco La soliditá dell’azzurro contro l’imprevedibilità del kazako

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’obiettivo è continua a vincere. Jannikè pronto per scendere nuovamente in campo e affrontare ilAlexander(44 del mondo) per i quarti di finale deldi(Stati Uniti). L’azzurrino non vuol certo rilassarsi dopo gli ottimi risultati ottenuti in Florida perché la sua è la mentalità del vincente, di chi vuol aggiungere un ulteriore mattoncino al proprio castello di successi. “Riesce solo chi non si accontenta mai“: è un po’ il motto dell’altoatesino. Pertanto, la sfidadi quest’oggi (ore 21.00 italiane) regalerà sicuramente emozioni perché si confronteranno due tennisti dalle caratteristiche diametralmente opposte: da un lato il solido Jannik e dall’altro l’imprevedibile. Un esempio di quanto ...

...marzo su Sky Studio Sky Sport - Sky Sport Arena alle 20.45 con Eleonora Cottarelli e Paolo Bertolucci Programmazione in simulcast Sky Sport Uno/Sky Sport Arena *not before 21.00 -...Oggi affronterà il kazako Alexanderche ha battuto agli ottavi lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6 - 7 6 - 3 6 - 4. Congià nei quarti, nella notte italiana il ...L’obiettivo è continua a vincere. Jannik Sinner è pronto per scendere nuovamente in campo e affrontare il kazako Alexander Bublik (44 del mondo) per i quarti di finale del Masters1000 di Miami (Stati ...Stasera in campo Jannik Sinner. Nei quarti di finale il 19enne altoatesino n.31 del ranking e 21ma testa di serie sfiderà il 23 kazako Alexander Bublik, n.44 Atp e 32 del seeding di Miami. (ANSA).