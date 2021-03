Secondo Pfizer e BioNTech, il loro vaccino è molto efficace anche nei ragazzi fra i 12 e i 15 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) (foto: Karolina Grabowska via Pixabay)Il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech sarebbe molto efficace nei ragazzi, stando a quanto riferito dalle due aziende produttrici. Dopo il recente annuncio dell’avvio dei trial clinici di Pfizer (e anche di Moderna) per studiare i vaccini contro il coronavirus già in uso negli adulti anche su bambini e adolescenti, oggi arrivano i primi dati, riferiti in una nota dall’azienda Pfizer (ma non ancora pubblicati). Nella fascia d’età fra i 12 e i 15 anni, su un campione di poco più di 2mila ragazzi, l’efficacia rilevata è del 100%, scrive Pfizer, e c’è una robusta risposta immunitaria legata alla produzione di anticorpi specifici ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) (foto: Karolina Grabowska via Pixabay)Ilanti Covid disarebbenei, stando a quanto riferito dalle due aziende produttrici. Dopo il recente annuncio dell’avvio dei trial clinici di(edi Moderna) per studiare i vaccini contro il coronavirus già in uso negli adultisu bambini e adolescenti, oggi arrivano i primi dati, riferiti in una nota dall’azienda(ma non ancora pubblicati). Nella fascia d’età fra i 12 e i 15, su un campione di poco più di 2mila, l’efficacia rilevata è del 100%, scrive, e c’è una robusta risposta immunitaria legata alla produzione di anticorpi specifici ...

