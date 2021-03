Recovery | Meloni “Parlamento abbia l’ultima parola”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Sinistramente iloggi discute lo stesso documento elaborato dal Governo Conte”. Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

... ha puntato a gestire l'economia e ilfund, è quello il suo campo d'interesse, il suo core ... ma non lo dicevano Salvini e laprima gli italiani, insomma prima noi e poi gli altri? ...Carlo Calenda, uno dei protagonisti principali di quest'area, elaborando un "plan" del suo ... legge la sfida italiana come un doppio di tennis: Letta - Conte contro Salvini -. E ormai ...Quella di consentire alle famiglie di mettere al mondo dei figli e’ la piu’ grande infrastruttura del Paese”. Lo dice la presidente di FdI Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa. (Anb/ Dire ...(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2021 "Le risorse su un tema così strategico vanno discusse con il Parlamento. ma c'è qualcosa che non torna. Oggi si vota ancora il piano di Conte", così Giorgia Meloni ...