Quando riaprono palestre e piscine ad aprile? Le ultime novità (Di mercoledì 31 marzo 2021) palestre e piscine ormai da mesi continuano a rimanere chiuse, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19 in Italia. Il tema della riapertura sta ancora accendendo il dibattito pubblico e politico, oltre a determinare il futuro di migliaia e migliaia di persone. Andiamo dunque a scoprire quali sono i possibili scenari dopo il 6 aprile 2021, data fino a cui l’attuale dpcm sarà in vigore. TUTTO CHIUSO ANCHE AD aprile, LA DECISIONE DEL GOVERNO DRAGHI Stando alle ultime indiscrezioni, anche all’interno del Governo ci sono varie scuole di pensiero. Per molti infatti un’eventuale zona gialla potrebbe portare a delle riaperture di palestre e piscine, mentre l’ala più rigorosa lascerebbe questa ipotesi solo alle zone bianche. Quel che è certo è che sarà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021)ormai da mesi continuano a rimanere chiuse, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19 in Italia. Il tema della riapertura sta ancora accendendo il dibattito pubblico e politico, oltre a determinare il futuro di migliaia e migliaia di persone. Andiamo dunque a scoprire quali sono i possibili scenari dopo il 62021, data fino a cui l’attuale dpcm sarà in vigore. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DEL GOVERNO DRAGHI Stando alleindiscrezioni, anche all’interno del Governo ci sono varie scuole di pensiero. Per molti infatti un’eventuale zona gialla potrebbe portare a delle riaperture di, mentre l’ala più rigorosa lascerebbe questa ipotesi solo alle zone bianche. Quel che è certo è che sarà ...

Advertising

niccolab : Quando ho visto le immagini di alcuni stati esteri che riaprono verso la normalità, ho bestemmiato per i nostri gov… - maagnetoo : MA QUANDO RIAPRONO I TEATRI CAZZOOOOOOOO - EstrazioniM : RT @LoveangelAnna: Sta mania di fare shopping online per smaltire lo stress deve finire. Ma quando riaprono che sta zona rossa ci ha rotto… - LoveangelAnna : Sta mania di fare shopping online per smaltire lo stress deve finire. Ma quando riaprono che sta zona rossa ci ha rotto le palle? - LilliSte26 : Ma in Lombardia quando cacchio riaprono i parrucchieri??? Ci vogliono tristi lavoratori con la ricrescita... maledettiiiiiiiiiiii...... -