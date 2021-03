Napoli, sorpresi con un arsenale di tre pistole: in manette due giovani cugini (Di mercoledì 31 marzo 2021) sorpresi con una pistola in strada. Arrestati due cugini a Ponticelli (Napoli). Si tratta di Federico Ottaiano e Mattia Ottaiano, rispettivamente di 23 e 18 anni, entrambi con precedenti di polizia. Devono rispondere di porto abusivo d’armi e ricettazione di armi. Napoli, arrestati due cugini sorpresi con una pistola L’operazione risale a ieri mattina, quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)con una pistola in strada. Arrestati duea Ponticelli (). Si tratta di Federico Ottaiano e Mattia Ottaiano, rispettivamente di 23 e 18 anni, entrambi con precedenti di polizia. Devono rispondere di porto abusivo d’armi e ricettazione di armi., arrestati duecon una pistola L’operazione risale a ieri mattina, quando L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

