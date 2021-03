“L’omosessualità è un disturbo” | depositato con 25mila firme l’esposto contro la scuola

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) È statomartedì 30 marzo al Provveditorato territoriale di Bergamolaparitaria di Calcinate La Traccia, per chiedere che si attivino “illi necessari sull’offerta educativa”. Un documento che è stato accompagnato da oltredi comuni cittadini, alle quali si sono aggiunte il sostegno di 65 associazioni ed enti e 30 esponenti del mondo politico a ogni livello. Nel mirino, in particolare, è finito il corso di Educazione sessuale e all’affettività che, come si legge sul sito della, “è affidato all’insegnante di scienze e si svolge per oltre due mesi durante la primavera delle classi terze” e si basa principalmente sui contenuti del libro “Educare all’affettività” scritto dallo stesso professore ...