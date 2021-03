Incendio di un'auto si propaga anche al bosco, 500 mq in fumo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un Incendio ha incenerito un'area boschiva di circa 500 metri quadrati , l'ampiezza di un campo da calcio, nella zona di Pian de le Femene, a Revine Lago. L'allarme al 115 è stato lanciato poco dopo ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) Unha incenerito un'area boschiva di circa 500 metri quadrati , l'ampiezza di un campo da calcio, nella zona di Pian de le Femene, a Revine Lago. L'allarme al 115 è stato lanciato poco dopo ...

Advertising

Aprilia_News : #APRILIA: INCENDIO IN UNA OFFICINA, A FUOCO UN'AUTO. FOTO - CorriereCitta : Incendio ad Aprilia, auto in fiamme in un’officina: intervengono i vigili del fuoco - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Revine Lago (TV); Incendio di sterpaglie innescato da un’auto andata a fuoco in località Pian de… - CN24_tv : Intimidazioni. Distrutta da un incendio l’auto di un ex assessore provinciale: avviate indagini ?? QUI ??… - roma_e_roma : RT @romatoday: Auto in fiamme a #centocelle, la proprietaria aveva visto tre ladri in un'officina -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio auto Incendio di un'auto si propaga anche al bosco, 500 mq in fumo Il rogo è stato provocato dall'incendio che ha semidistrutto un'auto: il fuoco ha attecchito su alcuni arbusti presenti sul terreno e si è poi propagato al sottobosco vicino, in una zona purtroppo ...

Incendio ad Aprilia, auto in fiamme in un'officina: intervengono i vigili del fuoco Nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Aprilia a seguito segnalazioni di un incendio auto. Sul posto, in località La Cogna, la squadra territoriale di Aprilia constatava la presenza di una vettura in fiamme all'interno di una officina. Subito iniziavano le operazioni di ...

Auto in fiamme a Centocelle, la proprietaria aveva visto tre ladri in un'officina RomaToday Incendio ad Aprilia, auto in fiamme in un’officina: intervengono i vigili del fuoco Nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Aprilia a seguito segnalazioni di un incendio auto. Sul posto, in ...

AUTO IN FIAMME DENTRO UN’OFFICINA DI APRILIA Sul posto, in località La Cogna, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia hanno constatato la presenza di una autovettura in fiamme all’interno di una officina. Da subito, sono iniziate ...

Il rogo è stato provocato dall'che ha semidistrutto un': il fuoco ha attecchito su alcuni arbusti presenti sul terreno e si è poi propagato al sottobosco vicino, in una zona purtroppo ...Nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Aprilia a seguito segnalazioni di un. Sul posto, in località La Cogna, la squadra territoriale di Aprilia constatava la presenza di una vettura in fiamme all'interno di una officina. Subito iniziavano le operazioni di ...Nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Aprilia a seguito segnalazioni di un incendio auto. Sul posto, in ...Sul posto, in località La Cogna, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia hanno constatato la presenza di una autovettura in fiamme all’interno di una officina. Da subito, sono iniziate ...