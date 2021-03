Ex del GF Vip si candida per Temptation Island: “Mi piacerebbe ma dovrei trovare un altro fidanzato…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maria Teresa Ruta intervistata in radio, ha svelato che le piacerebbe partecipare ad un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Ma quale sarebbe il suo programma dei “sogni”? Temptation Island! Maria Teresa Ruta “punta” Temptation Island “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maria Teresa Ruta intervistata in radio, ha svelato che lepartecipare ad unreality show dopo il Grande Fratello Vip. Ma quale sarebbe il suo programma dei “sogni”?! Maria Teresa Ruta “punta”“Mimolto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quinditrovarmi unfidanzato”, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

