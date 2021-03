Cos’è successo davvero tra Scanzi e Cartabianca (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è stata una decisione né definitiva, né tantomeno orientata esclusivamente dalla conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer. La sospensione Scanzi dal programma di approfondimento politico di Raitre arriva dieci giorni dopo la polemica sulla vaccinazione somministrata al giornalista del Fatto Quotidiano. Diverse realtà politiche, tra cui Italia Viva che ha molto peso in commissione di Vigilanza Rai grazie alla presenza del deputato Michele Anzaldi, hanno stigmatizzato il vaccino a Scanzi, perché avvenuto in anticipo sui tempi previsti per la fascia d’età di appartenenza. Durante l’ultima puntata, il giornalista del Fatto Quotidiano aveva spiegato le motivazioni che lo avevano portato a farsi somministrare il vaccino, ma le sue parole non avevano gettato acqua sul fuoco della polemica. LEGGI ANCHE > L’ultimo scontro tra Bianca ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è stata una decisione né definitiva, né tantomeno orientata esclusivamente dalla conduttrice di, Bianca Berlinguer. La sospensionedal programma di approfondimento politico di Raitre arriva dieci giorni dopo la polemica sulla vaccinazione somministrata al giornalista del Fatto Quotidiano. Diverse realtà politiche, tra cui Italia Viva che ha molto peso in commissione di Vigilanza Rai grazie alla presenza del deputato Michele Anzaldi, hanno stigmatizzato il vaccino a, perché avvenuto in anticipo sui tempi previsti per la fascia d’età di appartenenza. Durante l’ultima puntata, il giornalista del Fatto Quotidiano aveva spiegato le motivazioni che lo avevano portato a farsi somministrare il vaccino, ma le sue parole non avevano gettato acqua sul fuoco della polemica. LEGGI ANCHE > L’ultimo scontro tra Bianca ...

Advertising

ilpost : Gli incidenti e i casi di navi incagliate nel Canale di #Suez non sono insoliti, ma si risolvono in genere nel giro… - tweetnewsit : ECCO COS'È SUCCESSO ?? - SavioFicorella : @Emanuel40114038 @M_4_R_C_O @posillipo55 @TarroGiulio I numeri vanno interpretati altrimenti c'è cos .Come mai da… - sunflowervfine : ciao ciao cos’è successo sta mattina - luvxjns : @makesufeelalive non so cos'è successo e se possa servire, ma sdraiati e prova a respirare lentamente -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è successo Global Bobina Di Pesca Market 2021 | Opportunit di business, protagonisti, Prospettive del settore fino al 2030 - Genovagay Genova Gay