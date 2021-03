Coronavirus, una donna muore in casa: 19 decessi in un giorno nelle Marche. Tra loro un 59enne/ I numeri del contagio (Di mercoledì 31 marzo 2021) ANCONA - Pandemia Covid , sono stati 19 i morti segnalati oggi, mercoledì 31 marzo 2021 , dal Gores nelle Marche . Il numero più alto degli ultimi giorni. Sono deceduti 10 uomini e 10 donne, tutti già ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 31 marzo 2021) ANCONA - Pandemia Covid , sono stati 19 i morti segnalati oggi, mercoledì 31 marzo 2021 , dal Gores. Il numero più alto degli ultimi giorni. Sono deceduti 10 uomini e 10 donne, tutti già ...

