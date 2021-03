Carcinoma della prostata | introdotta la biopsia Fusion al Moscati

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl direttore del reparto, Vittorio ImperatoreIl tumorecolpisce circa il 30% degli ultracinquantenni e l’80% degli ultraottantenni. Rappresenta la terza causa di morte e in Italia, ogni anno, si registrano circa 45mila nuovi casi. E’ pertanto fondamentale adottare strumenti di prevenzione efficaci e affidarsi a specialisti di provata esperienza. E proprio per ottenere maggiore accuratezza nella diagnosi delallaè stata, presso l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino, una nuova e sofisticata procedura. La metodica, denominatabiopsy, viene eseguita nell’Unità operativa di Urologia da gennaio scorso su sollecitazione del nuovo direttore del reparto, Vittorio Imperatore: “Un ...

Il tumore della prostata colpisce circa il 30% degli ultracinquantenni e l'80% degli ultraottantenni. Rappresenta la terza causa di morte e in Italia, ogni anno, si registrano circa 45mila nuovi casi. Introdotta nell'Unità operativa di Urologia dell'Azienda Moscati la biopsia Fusion per la diagnosi del carcinoma della prostata Il tumore ...