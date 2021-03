Calciomercato Juventus | non solo Pogba | altro Top Player a centrocampo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Lacontinua a sognare il ritorno di Paul. Il futuro del centrocampista francese sarebbe sempre più in bilico. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2022 e, almeno per il momento, la scelta più probabile sembrerebbe quella di un addio al termine della stagione. Per l’ex bianconero non sarebbe comunque una trattativa facile. Oltre doverlo accontentare economicamente, bisognerebbe fare una bella offerta al Manchester United e soprattutto ci sarebbe da superare la concorrenza da parte di Real Madrid e PSG. Anche se la destinazione più gradita da parte disarebbe proprio un ritorno a Torino., Rabiot sblocca van de Beek Donny van de Beek, centrocampista del Manchester UnitedPaulnon sarebbe l’unico giocatore del Manchester ...

, la strada per l'attaccante potrebbe liberarsi. Paratici prova il colpo a parametro zero per la prossima stagione Laè alla ricerca di un attaccante. Questo è risaputo. ...Commenta per primo Brutte notizie per Davide Nicola in vista del derby di sabato contro la: questa mattina non si è potuto allenare con i propri compagni il difensore Lyanco, a causa di una lombalgia acuta. Nicola spera di poter recuperare il brasiliano per sabato, anche perché il ...La Juventus in difficoltà in campionato: Cuadrado assolve Andrea Pirlo e individua i colpevoli dei problemi bianconeri ...Terza partita in sette giorni per l’Italia, reduce da due vittorie per 2-0 nelle prime due partite del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Un inizio che dà fiducia a Mancini e i suoi r ...