Avanti un altro, chi è Fabrizia Santarelli: la nuova Bona Sorte (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva una nuova protagonista del quiz show di Canale 5 . (Instagram)Viene da Bari, è nata nel 1993 ed è alta 182 cm: queste sono le primissime notizie che abbiamo di Fabrizia Santarelli, ovvero la nuova Bona Sorte della trasmissione televisiva di Canale 5, Avanti un altro. Anche il quiz show avrà quindi la bionda e la mora da oggi, con la Santarelli che si alternerà a Francesca Brambilla. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Avanti un altro, Carmela Generali: chi è la ragazza del Sud Di Fabrizia Santarelli sappiamo che è una modella, ma che è anche una studentessa modello. Dopo aver conseguito la maturità classica, infatti, si è iscritta alla facoltà di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva unaprotagonista del quiz show di Canale 5 . (Instagram)Viene da Bari, è nata nel 1993 ed è alta 182 cm: queste sono le primissime notizie che abbiamo di, ovvero ladella trasmissione televisiva di Canale 5,un. Anche il quiz show avrà quindi la bionda e la mora da oggi, con lache si alternerà a Francesca Brambilla. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>un, Carmela Generali: chi è la ragazza del Sud Disappiamo che è una modella, ma che è anche una studentessa modello. Dopo aver conseguito la maturità classica, infatti, si è iscritta alla facoltà di ...

