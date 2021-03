ATP Miami, Jannik Sinner in Semifinale: battuto Bublik (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ultima ora in due set al termine di un match combattuto. (Matthew Stockman/Getty Images)Il 19enne Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia del tennis azzurro: è il secondo italiano nella storia del torneo di Miami, dopo Fabio Fognini, ad arrivare in Semifinale. Lo fa al termine di una partita davvero difficile, dove ha saputo rimontare in situazioni davvero complicate, piazzando tre break contro i due dell’avversario, ma soprattutto rimontando il parziale di 5-2 nel tie-break del primo set. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Sinner non fallisce: vittoria a Sofia, che impresa! La facilità con cui ieri negli ottavi di finale ha battuto l’avversario finlandese Emil Ruusuvuori, addirittura dopo aver concesso un break in apertura, è ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ultima ora in due set al termine di un match com. (Matthew Stockman/Getty Images)Il 19ennescrive un’altra pagina di storia del tennis azzurro: è il secondo italiano nella storia del torneo di, dopo Fabio Fognini, ad arrivare in. Lo fa al termine di una partita davvero difficile, dove ha saputo rimontare in situazioni davvero complicate, piazzando tre break contro i due dell’avversario, ma soprattutto rimontando il parziale di 5-2 nel tie-break del primo set. Ti potrebbe interessare anche questo articolo ->non fallisce: vittoria a Sofia, che impresa! La facilità con cui ieri negli ottavi di finale hal’avversario finlandese Emil Ruusuvuori, addirittura dopo aver concesso un break in apertura, è ...

