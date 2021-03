Torte salate | mon amour | i segreti per una resa perfetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 marzo 2021) Amate le? Da quelle classiche alle verdure alla golosa Quiche Lorraine francese, la scelta è ampia: tutte ricette prelibate, svuota frigo e salva cena! Velocissime, versatili, gustose, rappresentano un piatto unico che mette d’accordo tutti, ma proprio tutti in famiglia. E per unasuperlativa? Vi basta seguire questi accorgimenti e porterete in tavola dei veri capolavori di gusto, seguendo le preferenze dei vostri cari. Curiose di conoscere ogni segreto? Iniziamo! Partiamo dall’impasto: meglio la brisè o la sfoglia? La prima è perfetta per la Quiche e ledi sole verdure: essendo più soda e compatta, è in grado di assorbire poco i liquidi. In tutti gli altri casi, meglio ricorrere alla sfoglia. Realizzatela voi, cliccate qui per una ricetta velocissima. Eliminate ogni traccia di umidità o ...