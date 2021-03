Stellantis - Tutti i modelli elettrificati in arrivo nelle concessionarie (Di martedì 30 marzo 2021) Il gruppo Stellantis conferma l'obiettivo di ampliare la sua gamma di modelli elettrificati: entro la fine dell'anno alle 29 elettriche e ibride già disponibili se ne aggiungeranno altre 11. Il costruttore, che punta ad avere entro il 2025 una versione elettrificata per ogni nuovo modello, ha fornito un elenco dettagliato dei veicoli già disponibili e di quelli in arrivo, marchio per marchio. Citroën e DS. Per la Citroën sono già in commercio le elettriche Ami, ë-C4 ed ë-Spacetourer, nonché il van ë-Jumpy e la Suv C5 Aircross Hybrid Plug-In. Entro la fine dell'anno arriveranno le versioni a batteria del Jumper, del Berlingo e del Berlingo Van. Per la DS, marca nata proprio da una costola del Double Chevron, la gamma vede la presenza della DS 3 Crossback E-Tense, della DS7 Crossback E-Tense e della DS9 E-Tense, mentre è ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 marzo 2021) Il gruppoconferma l'obiettivo di ampliare la sua gamma di: entro la fine dell'anno alle 29 elettriche e ibride già disponibili se ne aggiungeranno altre 11. Il costruttore, che punta ad avere entro il 2025 una versione elettrificata per ogni nuovo modello, ha fornito un elenco dettagliato dei veicoli già disponibili e di quelli in, marchio per marchio. Citroën e DS. Per la Citroën sono già in commercio le elettriche Ami, ë-C4 ed ë-Spacetourer, nonché il van ë-Jumpy e la Suv C5 Aircross Hybrid Plug-In. Entro la fine dell'anno arriveranno le versioni a batteria del Jumper, del Berlingo e del Berlingo Van. Per la DS, marca nata proprio da una costola del Double Chevron, la gamma vede la presenza della DS 3 Crossback E-Tense, della DS7 Crossback E-Tense e della DS9 E-Tense, mentre è ...

