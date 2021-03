Paura a Ostia: «Stanno sparando», l’allarme in serata poi l’arrivo della Polizia. Nipote si “arrabbia” coi nonni e svuota la scacciacani dal balcone (Di martedì 30 marzo 2021) Sono in corso accertamenti nei confronti di un giovane, classe 2001, che ieri sera ha esploso sei colpi con la pistola scacciacani da una terrazza a Ostia. l’allarme è scattato intorno alle 21.10 di lunedì 29 marzo 2021. Il giovane, a quanto pare, si era arrabbiato con i nonni e ha deciso di sfogarsi così. Ostia: sei colpi (a salve) rompono il silenzio della sera Stando a quanto ricostruito il 19enne aveva da poco fatto rientro nell’abitazione situata in Via Vasco de Gama dove dimora con i nonni sul litorale. All’improvviso però, per motivi non meglio specificati, ha iniziato a dare in escandescenze. Quindi è uscito sul balcone e ha sparato sei colpi di pistola con una scacciacani. La Polizia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Sono in corso accertamenti nei confronti di un giovane, classe 2001, che ieri sera ha esploso sei colpi con la pistolada una terrazza aè scattato intorno alle 21.10 di lunedì 29 marzo 2021. Il giovane, a quanto pare, si erato con ie ha deciso di sfogarsi così.: sei colpi (a salve) rompono il silenziosera Stando a quanto ricostruito il 19enne aveva da poco fatto rientro nell’abitazione situata in Via Vasco de Gama dove dimora con isul litorale. All’improvviso però, per motivi non meglio specificati, ha iniziato a dare in escandescenze. Quindi è uscito sule ha sparato sei colpi di pistola con una. La, ...

