Parma, D'Aversa accenna un sorriso: un titolare torna in gruppo

Tempo di lettura: < 1 minuto

Il Parma prosegue gli allenamenti mettendo nel mirino la sfida con il Benevento di sabato pomeriggio al Ciro Vigorito. Presso il centro sportivo di Collecchio i crociati hanno svolto una seduta mattutina improntata su lavoro di core stability, forza funzionale e cambi di direzione a cui ha fatto seguito una sessione tattica. Buone notizie arrivano sul fronte Gervinho, che è tornato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. L'ivoriano ha saltato le ultime due gare di campionato contro Roma e Genoa per un problema alla coscia e spera di poter tornare pienamente a disposizione per la delicata sfida salvezza con la Strega. Ancora lavoro differenziato per Conti, Cornelius, Inglese e Valenti, mentre Iacoponi ha seguito il programma personalizzato di terapie al ginocchio.

