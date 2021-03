Milan, Tomori: “Scudetto? Inter distante, noi obbligati a crederci. Premier League o Serie A? Rispondo così” (Di martedì 30 marzo 2021) Le parole di Fikayo Tomori.Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del Milan, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l'esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie A. L'ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti a Milanello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Il difensore anglo-canadese del Milan, ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Tra i temi trattati dal difensore di proprietà dei Blues non poteva certamente mancare la lotta per lo Scudetto con ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Le parole di Fikayo.Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l'esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato diA. L'ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti aello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Il difensore anglo-canadese del, ha rilasciato una lungavista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Tra i temi trattati dal difensore di proprietà dei Blues non poteva certamente mancare la lotta per locon ...

