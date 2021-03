Mancini | “Lituania squadra chiusa che difende bene Toloi può esordire Berdardeschi falso 9? Possibile”

(Di martedì 30 marzo 2021) Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia di-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Queste le parole del tecnico degli Azzurri: “Le insidie sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche unache sarà moltoe non ci concederà molti spazi. E’ unamolto fisica chee gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che e’ la terza”. Sulesordio di: “C’e’ questa possibilità, e’ stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio”. Su Bernardeschi: “L’idea di Bernardeschi ...

Il trittico di impegni che ha inaugurato le qualificazioni ai Mondiali del 2022, per l'Italia, si conclude in Lituania. Gli azzurri, dopo i successi ottenuti contro Irlanda del Nord e Bulgaria, ...