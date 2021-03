Letta vede Meloni: una sponda a Giorgia per la guida del Copasir (Di martedì 30 marzo 2021) Una sponda sulla presidenza del Copasir e un approfondimento sulla modifica dei regolamenti parlamentari per introdurre la fatidica norma anti-voltagabbana. Giorgia Meloni esce ottimista dall’incontro con Enrico Letta: “Colloquio positivo, nella normale dialettica tra maggioranza e opposizione”. Dal Nazareno concordano: “Clima cordiale”. Tra i temi anche le criticità e le prospettive della campagna vaccinale, e i ristori. Letta prosegue con FdI il giro delle forze di centrodestra iniziato ieri con Forza Italia. Ultima arriverà la Lega: sia perché il leader Dem la sta “targettizzando” come la forza antagonista, sia perché preferisce affrontare Salvini avendo già chiare le posizioni degli altri partiti. Con Meloni il punto politico è stata la presidenza del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Unasulla presidenza dele un approfondimento sulla modifica dei regolamenti parlamentari per introdurre la fatidica norma anti-voltagabbana.esce ottimista dall’incontro con Enrico: “Colloquio positivo, nella normale dialettica tra maggioranza e opposizione”. Dal Nazareno concordano: “Clima cordiale”. Tra i temi anche le criticità e le prospettive della campagna vaccinale, e i ristori.prosegue con FdI il giro delle forze di centrodestra iniziato ieri con Forza Italia. Ultima arriverà la Lega: sia perché il leader Dem la sta “targettizzando” come la forza antagonista, sia perché preferisce affrontare Salvini avendo già chiare le posizioni degli altri partiti. Conil punto politico è stata la presidenza del ...

Advertising

fattoquotidiano : Letta vede le Sardine e non Italia viva. Poi dice: “Incontrerò Renzi, Pd è per l’alleanza col M5s. Bin Salman? La p… - fattoquotidiano : CENTROSINISTRA Il segretario del Partito Democratico lascia Renzi per ultimo: “Rapporti con i dittatori da regolare… - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: Letta vede Meloni: una sponda a Giorgia per la guida del Copasir - HuffPostItalia : Letta vede Meloni: una sponda a Giorgia per la guida del Copasir - ruby_rails_bot : RT @O_Strunz: Il Giornale: 'Riforme, Tajani vede Letta'. Solo come nipote di Gianni. (Antonio Carano @antonio_carano) #30marzo #Tajani #… -