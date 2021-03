Gabriele Muccino contro i giurati del David di Donatello

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021) Sono state due le candidature aidi2021 ricevute da Gli anni più belli, il film diretto dache era uscito nelle nostre sale il 13 febbraio dello scorso anno per poi tornarci in luglio, in quel breve periodo di riapertura delle sale prima della nuova serrata autunnale dovuta alla pandemia, con un incasso totale che ha superato i 5 milioni e 600mila euro. Mapensa di aver subito un ingiustizia e si scaglia. Cosa ha detto? Il regista ha scritto su Twitter: “Diciamocelo, caridel @Premi: questa ennesima volta (è dal 2003 che snobbate il mio lavoro), l’avete fatta grossa. A perdere non sono io, ma la vostra ...