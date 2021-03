Dov’è la Cina nel mondo di Draghi? Non in primo piano (Di martedì 30 marzo 2021) Il primo dicembre 2020 è cominciata la presidenza italiana del G20. Toccherà al governo Draghi ospitare i leader internazionali a Roma il 30-31 ottobre 2021, a seguito delle varie ministeriali che si terranno da maggio in poi, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia. Il 21 maggio è inoltre previsto a Roma il Global Health Summit. In che modo Draghi svolgerà un ruolo in questi appuntamenti internazionali? Non bisogna esagerare, attribuendo a Draghi sensibilità specifiche in ogni ambito dello scibile umano e dell’agenda della politica internazionale. Una delle caratteristiche di Draghi è la capacità organizzativa, che ha mostrato già negli anni del Tesoro: inserire nelle organizzazioni competenze dall’esterno, motivare la macchina interna per raggiungere gli obiettivi, scegliere cosa seguire in ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Ildicembre 2020 è cominciata la presidenza italiana del G20. Toccherà al governoospitare i leader internazionali a Roma il 30-31 ottobre 2021, a seguito delle varie ministeriali che si terranno da maggio in poi, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia. Il 21 maggio è inoltre previsto a Roma il Global Health Summit. In che modosvolgerà un ruolo in questi appuntamenti internazionali? Non bisogna esagerare, attribuendo asensibilità specifiche in ogni ambito dello scibile umano e dell’agenda della politica internazionale. Una delle caratteristiche diè la capacità organizzativa, che ha mostrato già negli anni del Tesoro: inserire nelle organizzazioni competenze dall’esterno, motivare la macchina interna per raggiungere gli obiettivi, scegliere cosa seguire in ...

