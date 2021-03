Ciclismo, Chris Froome: “La mia forma cresce con il tempo. Sarò al Tour of the Alps” (Di martedì 30 marzo 2021) Chris Froome ha iniziato la stagione con estrema difficoltà ed anche alla Volta a Catalunya il corridore della Israel Start-Up Nation ha faticato tantissimo, staccandosi dai migliori ad ogni tappa. Il britannico sta comunque continuando nel suo programma che lo dovrà portare a raggiungere la massima forma in vista del Tour de France, che è il grande obiettivo del quattro volte vincitore della Grand Boucle. Froome ha commentato la sua prestazione nella gara spagnola, come riporta cyclingpro: “Anche se personalmente per me è stata una settimana difficile, sento che la mia forma è cresciuta con il passare dei giorni, il che mi dà fiducia guardando avanti. Da un punto di vista della squadra, è stato fantastico vedere che tutti hanno remato nella stessa direzione. Anche se siamo un gruppo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021)ha iniziato la stagione con estrema difficoltà ed anche alla Volta a Catalunya il corridore della Israel Start-Up Nation ha faticato tantissimo, staccandosi dai migliori ad ogni tappa. Il britannico sta comunque continuando nel suo programma che lo dovrà portare a raggiungere la massimain vista delde France, che è il grande obiettivo del quattro volte vincitore della Grand Boucle.ha commentato la sua prestazione nella gara spagnola, come riporta cyclingpro: “Anche se personalmente per me è stata una settimana difficile, sento che la miaè cresciuta con il passare dei giorni, il che mi dà fiducia guardando avanti. Da un punto di vista della squadra, è stato fantastico vedere che tutti hanno remato nella stessa direzione. Anche se siamo un gruppo ...

