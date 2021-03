Assegno unico per i figli, oggi il via libera. Bonetti: nessuno ci rimetterà un euro (Di martedì 30 marzo 2021) Accompagnerà genitori e figli da quando stanno ancora nel pancione della mamma fino al compimento del 21esimo anno d'età. È l'Assegno unico universale che oggi l'aula... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 30 marzo 2021) Accompagnerà genitori eda quando stanno ancora nel pancione della mamma fino al compimento del 21esimo anno d'età. È l'universale chel'aula...

Advertising

matteosalvinimi : Il mio intervento su @Avvenire_Nei, che ringrazio. Bene l’assegno unico, risposta concreta per aiutare le famiglie… - ItaliaViva : L'Assegno Unico e Universale è una delle proposte fondative di Italia Viva, lanciata dal palco della Leopolda10 dal… - altrogiornorai1 : La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia @elenabonetti presenta l’assegno unico a #OggièUnAltroGiorno… - RinoUssassai : RT @CostanzaBattis1: Ho appena sentito un messaggio di Delrio nel tg3 nel quale intesta ai democratici l'istituto dell'assegno unico famil… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Assegno unico per i figli (fino ai 21 anni di età), si parte il 1° luglio: a quanto am... -