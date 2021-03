Aidan Turner, l’attore di Leonardo, si è sposato in segreto in Italia? (Di martedì 30 marzo 2021) Aidan Turner, l'interprete di Leonardo, ha stupito sua moglie, Caitlin Fitzgerald, sposandola segretamente in Italia dopo la fine delle riprese. Secondo quanto riferito da una fonte anonima, Aidan Turner, l'interprete di Leonardo nell'omonima serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, avrebbe sposato Caitlin Fitzgerald, un'attrice con cui ha una relazione da circa tre anni, stupendo sua moglie con un'incredibile cerimonia segreta in Italia. Si ritiene che la star abbia sposato l'attrice americana lo scorso agosto, dopo la fine delle riprese della celebre serie televisiva in cui interpreta Leonardo Da Vinci. Secondo la fonte, la coppia era ansiosa di sposarsi da tempo ed entrambi hanno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021), l'interprete di, ha stupito sua moglie, Caitlin Fitzgerald, sposandola segretamente indopo la fine delle riprese. Secondo quanto riferito da una fonte anonima,, l'interprete dinell'omonima serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, avrebbeCaitlin Fitzgerald, un'attrice con cui ha una relazione da circa tre anni, stupendo sua moglie con un'incredibile cerimonia segreta in. Si ritiene che la star abbial'attrice americana lo scorso agosto, dopo la fine delle riprese della celebre serie televisiva in cui interpretaDa Vinci. Secondo la fonte, la coppia era ansiosa di sposarsi da tempo ed entrambi hanno ...

