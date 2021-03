A New York oggi si inizieranno a vaccinare i 30enni (Di martedì 30 marzo 2021) A New York dalla giornata di oggi, 30 marzo, anche i 30enni potranno essere vaccinati contro il Coronavirus. Ad annunciarlo ieri il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, che ha anticipato inoltre che dal 6 aprile tutti i newYorkesi di età pari o superiore a 16 anni potranno ricevere i vaccini. Finora, ha detto Cuomo, più di 2 milioni di dosi sono state somministrate nei siti di vaccinazione di massa gestiti dallo Stato di New York e assistiti dalla Fema (Ente federale per la gestione delle emergenze). Complessivamente, nello Stato sono state somministrate più di 9 milioni di dosi totali in tutti i siti di vaccinazione. “oggi facciamo un passo monumentale nella lotta per sconfiggere il Covid”, ha detto il governatore dello Stato di New ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021) A Newdalla giornata di, 30 marzo, anche ipotranno essere vaccinati contro il Coronavirus. Ad annunciarlo ieri il governatore dello Stato di New, Andrew Cuomo, che ha anticipato inoltre che dal 6 aprile tutti i newesi di età pari o superiore a 16 anni potranno ricevere i vaccini. Finora, ha detto Cuomo, più di 2 milioni di dosi sono state somministrate nei siti di vaccinazione di massa gestiti dallo Stato di Newe assistiti dalla Fema (Ente federale per la gestione delle emergenze). Complessivamente, nello Stato sono state somministrate più di 9 milioni di dosi totali in tutti i siti di vaccinazione. “facciamo un passo monumentale nella lotta per sconfiggere il Covid”, ha detto il governatore dello Stato di New ...

