Sicilia, l'ultimo acquisto della Lega? È un ex fedelissimo di Berlusconi e di Alfano, rampollo di una dinastia di acchiappavoti (Di lunedì 29 marzo 2021) l'ultimo acquisto della Lega viene dal gruppo Misto, per la precisione dalla componente Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo, cioè l'unione dei piccoli partiti di Maurizio Lupi e Giovanni Toti. Ma al Carroccio porta in dote qualcosa di più sostanzioso di una variopinta militanza politica, sempre comunque ancorata al centrodestra. L'ex forzista, Nino Minardo, ora segretario Siciliano della Lega, ha da poco dato il benvenuto nel partito di Matteo Salvini al deputato Nino Germanà, ex forzista anche lui, da maggio nel Misto alla Camera, adesso in transito verso l'effige di Alberto da Giussano. E con lui la Lega dà il benvenuto a una vera e propria dinastia che dalla Dc in poi ha acquisito un pacchetto di voti sul campo che passano di generazione ...

