Questo video delle proteste anti-lockdown a Londra è reale (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 29 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un video pubblicato il 24 marzo 2021 su Facebook. Il filmato oggetto della nostra verifica mostra una manifestazione anti-lockdown molto partecipata, nella quale compaiono diversi cartelli tesi a ridurre la portata dell’emergenza sanitaria globale, ed è accompagnato da un commento che recita «Londra 20/03/2021». Si tratta di una notizia vera. Quello ritratto nel video segnalato è un momento della manifestazione anti-lockdown dello scorso 20 marzo, che ha visto migliaia di persone marciare su Whitehall, strada londinese che collega la piazza del Parlamento a Trafalgar Square. Il filmato è originale e non è possibile risalire alla sua fonte, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 29 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di unpubblicato il 24 marzo 2021 su Facebook. Il filmato oggetto della nostra verifica mostra una manifestazionemolto partecipata, nella quale compaiono diversi cartelli tesi a ridurre la portata dell’emergenza sanitaria globale, ed è accompagnato da un commento che recita «20/03/2021». Si tratta di una notizia vera. Quello ritratto nelsegnalato è un momento della manifestazionedello scorso 20 marzo, che ha visto migliaia di persone marciare su Whitehall, strada londinese che collega la piazza del Parlamento a Trafalgar Square. Il filmato è originale e non è possibile risalire alla sua fonte, ...

