Partoriente positiva trasferita dal Saut di Sant'Angelo dei Lombardi a Napoli (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant'Angelo dei Lombardi (Av) – Nella notte il Saut del Sant'Angelo dei Lombardi ha soccorso e assistito una giovane donna dell'Alta Irpina, gravida positiva, a seguito della rottura delle acqua, prontamente trasferita per il parto presso il Policlinico Federico II di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

