Oddworld | Soulstorm | cosa sapere prima di iniziare a giocare

(Di lunedì 29 marzo 2021), che segna lo sbarco di Abe su PlayStation 5, è ormai prossimo all’uscita. Perciò, oggi vogliamo fare un breve recap sudiDopo New ‘n’ Tasty, riuscitissimo svecchiamento del primo capitolo della serie, ci prepariamo all’uscita del secondo capitolo ufficiale, sequel diretto del gioco da dove lo avevamo lasciato. Due anni dopo il remake rilasciato nel 2014, il team di sviluppo aveva iniziato a lavorare a. Da quel giorno sono passati ben cinque anni, ma l’attesa finalmente è agli sgoccioli. In attesa dell’uscita del gioco, quindi, facciamo il punto sudia ...

Dopo la sua comparsa al Future Games Show , alle porte del suo rilascio il titolo platformtorna a mostrarsi in un nuovo video incentrato sul gameplay , per di più accompagnato dai commenti del team di sviluppo . Il filmato ( che troverete in calce all'articolo) dura ben ...Oddworld: Soulstorm è ormai in dirittura d'arrivo, e oggi vogliamo fare un breve recap su cosa c'è da sapere prima di iniziare a giocare!Oddworld: Soulstorm è in dirittura d'arrivo, e dopo le recenti dichiarazioni inerenti specifiche tecniche e longevità, Oddworld Inhabitants ha deciso di fare un altro piccolo regalo ai fan della serie ...