Koulibaly: Liverpool sulle tracce del difensore partenopeo (Di lunedì 29 marzo 2021) Kalidou Koulibaly potrebbe essere il primo obiettivo per il Liverpool di Jurgen Klopp. Il difensore senegalese del Napoli, con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe dunque diventare il nuovo compagno di reparto di Van Dijk. Napoli: tre obiettivi per la difesa Koulibaly: il Liverpool ha presentato un’offerta speciale? L’avventura di Koulibaly con il Napoli sembrava essere terminata alla fine della passata stagione. Il campionato 2019/2020 è stato forse il peggiore del difensore con la maglia azzurra a causa dei tanti infortuni. Tuttavia, la società non ha ricevuto nessuna offerta adeguata per lasciar partire il difensore senegalese. Il presidente De Laurentiis avrebbe voluto incassare circa 80 milioni di euro dalla cessione del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Kalidoupotrebbe essere il primo obiettivo per ildi Jurgen Klopp. Ilsenegalese del Napoli, con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe dunque diventare il nuovo compagno di reparto di Van Dijk. Napoli: tre obiettivi per la difesa: ilha presentato un’offerta speciale? L’avventura dicon il Napoli sembrava essere terminata alla fine della passata stagione. Il campionato 2019/2020 è stato forse il peggiore delcon la maglia azzurra a causa dei tanti infortuni. Tuttavia, la società non ha ricevuto nessuna offerta adeguata per lasciar partire ilsenegalese. Il presidente De Laurentiis avrebbe voluto incassare circa 80 milioni di euro dalla cessione del ...

Advertising

millansantamar : @Carloalvino Non è assolutamente una fake news..... Informarsi prima di sentenziare - infoitsport : Napoli, il Liverpool ha offerto 40 milioni per Koulibaly - generacomplotti : RT @NCN_it: ALVINO: “KOULIBALY-LIVERPOOL, FAKE NEWS PENSARE CHE IL NAPOLI APRA A TALI CIFRE!” #Alvino #Koulibaly #Liverpool #fakenews #ape… - sscalcionapoli1 : Alvino: 'Offerta Liverpool per Koulibaly? A queste cifre trattasi di fake news' #calciomercato - SeEarn : ALVINO: “KOULIBALY-LIVERPOOL, FAKE NEWS PENSARE CHE IL NAPOLI APRA A TALI CIFRE!” #Alvino #Koulibaly #Liverpool… -