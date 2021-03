Il paradosso della Pasqua all’estero, ma non in un’altra Regione (Di lunedì 29 marzo 2021) Molte limitazioni per il periodo di Pasqua, così come previsto dal primo (e forse ultimo, per via del cambiamento dello strumento normativo deciso da Palazzo Chigi), con l’Italia completamente in zona rossa nei giorni del 3, 4 e 5 aprile. Nessuno spostamento tra Regioni e una serie di provvedimenti restrittivi che abbiamo già imparato a conoscere lo scorso Natale. Ma esiste un paradosso: le vacanze all’estero si potranno fare. A certificarlo è una nota protocollata del Ministero dell’Interno che dà il via libera agli spostamenti in direzione degli aeroporti (anche in zona rossa) per recarsi in alcuni – non tutti – i Paesi stranieri. Vacanze all’estero: ecco dove si può andare nonostante la zona rossa A raccontare questo paradosso è il Corriere della Sera che spiega come il tutto sia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Molte limitazioni per il periodo di, così come previsto dal primo (e forse ultimo, per via del cambiamento dello strumento normativo deciso da Palazzo Chigi), con l’Italia completamente in zona rossa nei giorni del 3, 4 e 5 aprile. Nessuno spostamento tra Regioni e una serie di provvedimenti restrittivi che abbiamo già imparato a conoscere lo scorso Natale. Ma esiste un: le vacanzesi potranno fare. A certificarlo è una nota protocollata del Ministero dell’Interno che dà il via libera agli spostamenti in direzione degli aeroporti (anche in zona rossa) per recarsi in alcuni – non tutti – i Paesi stranieri. Vacanze: ecco dove si può andare nonostante la zona rossa A raccontare questoè il CorriereSera che spiega come il tutto sia ...

