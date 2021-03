Giugliano brucia ancora | rifiuti in fiamme | nuvola nera invade la città

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Si continua are a. Dopo l’enorme rogo di qualche giorno fa in zona Asi a, un altro incendio tossico si sta sviluppando in questi minuti in via Carrafiello. Una grossa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza stando la. Rogo in fascia costiera L’ennesimo rogo appiccato in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.