Don Giovanni di Mozart in onda su Rai 5

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dondiè un’opera davvero eccezionale, e Rai 5 ne ripropone una vetusta versione. Si tratta dell’edizione del 1958 andata in scena presso il Teatro di Corte di Napoli. Info e cast Fu Zeffirelli ad occuparsi della regia, delle scene e dei costumi. Il tutto con la direzione musicale del M° Sanzogno. A salire sul palco Mario Petri, Sesto Bruscantini, Orietta Moscucci, Ilva Ligabue, Luigi Alva, Graziella Sciutti, Franco Calabrese. Trama Donè un cavaliere che ha una debolezza: ama le donne. Farebbe di tutto per conquistarle. E spesso ric9rre a inganni e menzogne per attirare la loro attenzione. Ed è la stessa cosa che accade quando si innamora della cameriera di Donna Elvira. Per portarla tra le sue braccia si scambia gli abiti con Leporello. L'articolo proviene da NonSolo.TV.